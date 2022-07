Alexandre Ribeiro deixa o Anadia FC Futebol SAD e ruma a Angola

Depois de ter renovado por mais uma época com o Anadia FC Futebol SAD e estar a preparar juntamente com Filipe Macieira, diretor desportivo, a segunda presença na Liga 3, o treinador natural de Vila Nova de Gaia pediu a rescisão e vai abraçar novo projeto no Girabola, principal campeonato de Angola.

Alexandre Ribeiro, treinador que na última temporada orientou no Anadia FC Futebol SAD (assumiu a equipa à 6.ª jornada) na época de estreia da Liga 3, vai assumir o seu primeiro desafio internacional. O técnico de 43 anos vai assumir as rédeas do Sagrada Esperança, clube que na temporada passada terminou no terceiro lugar do campeonato de Angola. Depois de ter conseguido a permanência do Anadia FC Futebol SAD no terceiro escalão do futebol português, Alexandre Ribeiro prepara-se para ser apresentado em Angola nos próximos dias.

“Foi um enorme prazer representar este clube. Estava a preparar com o staff a nova temporada, mas de um momento para o outro surgiu uma proposta que não podia recusar, é um projeto diferente”, confessou Alexandre Ribeiro aos canais oficiais do Anadia FC Futebol SAD.

O futuro treinador do Sagrada Esperança diria ainda que “o caminho no Anadia está a ser bem feito e há que dar continuidade ao trabalho realizado até aqui”.