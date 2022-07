Anadia: Homem condenado a 4 anos e meio de cadeia por homicídio na forma tentada

Um homem de 45 anos foi ontem, segunda-feira, condenado pelo Tribunal de Aveiro a quatro anos e meio de cadeia, efetiva, pela prática de crime de homicídio na forma tentada. Terá ainda de pagar ao ofendido uma indemnização de 3.000 euros.

O processo diz respeito a uma tentativa de atropelamento ocorrida no concelho de Anadia, de que foi vítima um vizinho do acusado.

O tribunal foi obrigado a ordenar a retirada do arguido da sala de videoconferência de onde assistia à leitura do acórdão, a partir do estabelecimento prisional onde está a cumprir pena à ordem de outros processos, por não aceitar remeter-se ao silêncio, impedindo a juíza presidente de prosseguir.

Aquando do início do julgamento, o homem negou, em absoluto, a alegada tentativa de homicídio de que terá sido vítima o seu vizinho, em fins de 2018, durante uma discussão ocorrida na estrada municipal que serve propriedades de ambos, numa freguesia do concelho de Anadia.