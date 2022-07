A entrega do certificado aconteceu no domingo, no final de uma caminhada, organizada por uma Comissão que quer revitalizar a tradicional Festa em honra de Santo Inácio e Nossa Senhora das Candeias.

O Boco já é Aldeia de Portugal, o que significa que, a partir de agora, tem condições para valorizar de forma mais vincada a comunidade local e as suas vivências. A entrega do primeiro certificado “Aldeia do Boco – Aldeia de Portugal”, no âmbito das candidaturas apresentadas pelos Grupos de Ação Local (GAL) Aveiro Norte e Aveiro Sul, da AIDA CCI (Câmara de Indústria e Comércio do Distrito de Aveiro), aconteceu no passado domingo, precisamente no âmbito de uma atividade local: uma caminhada organizada por uma Comissão que quer revitalizar a tradicional Festa em honra de Santo Inácio e Nossa Senhora das Candeias.

No distrito de Aveiro, há, para além do Boco, sete aldeias a aguardar classificação “Aldeia de Portugal”, entre as quais se encontram mais duas da Bairrada: Silveiro (Oiã), no concelho de Oliveira do Bairro, e Torres (Vilarinho do Bairro), concelho de Anadia.

Como explicou Carmo Ambrósio, coordenadora dos GAL Aveiro Norte e GAL Aveiro Sul, “este é o primeiro dia de um trabalho que tem de ser feito por todos daqui para a frente”, porque este projeto “assenta num trabalho efetivo de proximidade com as comunidades locais, onde elas são co-construtoras de todo o processo de dinamização e valorização que se desenha para a sua aldeia”.

Para o presidente da Junta de Freguesia de Soza, Nelson Cheganças, “o Boco figurar no mapa como uma das Aldeias de Portugal dá ânimo à freguesia. Mas vamos precisar de trabalhar para que, por exemplo, as vivendas devolutas sejam reabilitadas para alojamento rural. Dar esta vitalidade ao lugar é muito importante”, sublinhou.

O dia e o local escolhidos para esta cerimónia não foram ao acaso, reiterou Silvério Regalado. “Mais importante do que o património edificado e natural, é o património imaterial, as pessoas, e por isso quisemos fazê-lo convosco”, cabendo agora a cada habitante do Boco “continuar este percurso”. “Cabe-nos a nós e às gerações futuras preservar o património que nos foi deixado pelos nossos antepassados. Isto é sobretudo uma homenagem aos nossos antepassados, que nos permitiram chegar aqui”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Vagos.

A cerimónia terminou com mais uma boa notícia, avançada pela Confrade Mor da Confraria dos Sabores da Abóbora, Fátima Rito: a inscrição da “Broa Mimosa do Boco” no site Produtos Tradicionais Portugueses, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

