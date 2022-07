Colisão entre dois ligeiros corta Variante EN235 nos dois sentidos

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou, esta manhã, o corte do trânsito nos dois sentidos da Variante EN235, entre Oliveira do Bairro e Sangalhos.

Apesar do aparato, o acidente provocou apenas dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher, condutores de ambos os veículos. Foram transportados, um para o Hospital de Aveiro, o outro para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.

O alerta para os Bombeiros foi dado às 8h36, tendo-se dirigido para o local 15 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, e a SIV de Águeda.

A colisão levou à projeção de destroços pela via, o que obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos. A GNR de Oliveira do Bairro também esteve no local e tomou conta da ocorrência.