Dadores de Sangue e Escuteiros apoiados pelo Município de Anadia

O Município de Anadia vai atribuir um apoio financeiro aos quatro agrupamentos de escuteiros do concelho (Anadia, Sangalhos, Avelãs de Cima e São Lourenço do Bairro) e às duas associações de dadores de sangue, ADABEM (Mogofores) e ADASFES (Sangalhos), no valor global de 8 mil euros. A deliberação foi tomada em reunião de executivo, realizada a 23 de junho.

Os Agrupamentos de Escuteiros vão ser contemplados com uma verba de 1.500 euros cada e as Associação de Dadores de Sangue com mil euros cada, para apoiar a respetiva atividade regular.

Em nota de imprensa, a autarquia explica que “o apoio atribuído aos Escuteiros tem em consideração a importância de que se revestem, para o Município, as atividades desenvolvidas pelos Agrupamentos de Escuteiros existentes no concelho, nomeadamente a nível social, cultural, recreativo e desportivo”.

No que concerne aos Dadores de Sangue, a autarquia reconhece “as diversas iniciativas que estas associações têm vindo a promover, nomeadamente no concelho, na recolha de sangue e na angariação de novos dadores, através da organização regular de campanhas de recolha de sangue, destinadas a contribuir para distribuição de sangue.”