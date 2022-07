Festival do Marisco é na Costa Nova a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, dia 28, até domingo, 31, o Festival do Marisco traz à Costa Nova, em Ílhavo, o melhor da gastronomia local, ao almoço e ao jantar. Do mar e da Ria de Aveiro, o marisco serve-se à mesa numa tenda no relvado da Costa Nova, entre a ria e os palheiros coloridos.

No Festival do Marisco, as ostras, as amêijoas, o berbigão, o mexilhão, o lingueirão de canudo, os percebes e o “camarão da costa” juntam-se aos vários mariscos capturados pela comunidade piscatória local em outras paragens, como o camarão tigre, as sapateiras e navalheiras e a lagosta.

Na ementa há várias iguarias, como a sopa de peixe, o arroz de marisco ou as pataniscas de marisco.

O Festival do Marisco prevê servir 3.000 refeições e consumir um total de 2.500 quilos de marisco, durante os quatro dias.

A tenda, com capacidade para 600 pessoas, está aberta na quinta-feira (28 julho), entre as 20h e as 23h, na sexta-feira e no sábado (29 e 30 julho), entre as 12h30 e as 15h e as 20h e as 23h, e no domingo, entre as 12h30 e as 15h.

A entrada é livre – só paga mesmo o que comer.

Esta é uma iniciativa organizada pelo Illiabum Clube com o apoio do Município de Ílhavo.