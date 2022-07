Gentes e Terras de Vagos registadas em livro

João Carlos Sarabando apresentou o seu livro “Vagos, a Gente e a Casa Bioclimática”, obra produzida ao abrigo do projeto de cultura em rede “Em nome do Espírito Santo”.

Mais Cultura, em tarde de sábado (9 de julho), junto ao largo da Biblioteca Municipal João Grave, para a apresentação do livro “Vagos, a Gente e a Casa Bioclimática”, da autoria do vaguense João Carlos Sarabando.

Obra literária, produzida ao abrigo da candidatura “Em nome do Espírito Santo”, que habitualmente envolve os municípios de Alenquer, Torres Novas, e também Vagos, a cerimónia contou com a presença, entre outros, do Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, e do docente da Universidade de Aveiro, Romeu Vicente que comentou a obra, Volume I.

Pelo meio, registo para a atuação da fadista Carolina Pessoa, bem acompanhada, à guitarra portuguesa, por Armindo Fernandes e viola por Luís Carlos Santos. Apontamento musical, ainda, para duas jovens promissoras vaguenses, Catarina Bento (viola) e Salomé Neves (piano).

Prefácio às gerações vindouras

No prefácio, o autarca vaguense considera que “construir o futuro com os olhos no passado e os pés bem assentes no presente é, desde sempre, o grande desafio da Humanidade”. Reconhece, ainda, Silvério Regalado que, desta “atalaia” se consegue rever “histórias e estórias, de vidas difíceis e exigentes, que obrigam a um trabalho árduo de pesquisa e de observação – um legado que chega aos quatro cantos do nosso Planeta e vai mais além, até à Lua”.

Percorrendo os caminhos arenosos da Gândara, os solos argilosos da Bairrada e as dificuldades “doutros tempos”, para ultrapassar as dificuldades, e a argúcia que utilizaram nas largas conquistas relatadas no livro, Silvério Regalado acaba por deixar mensagem, em jeito de legado: “Num Mundo que parecia quadrado, os Vaguenses conseguiram limar as arestas das dificuldades e transformar as dificuldades em oportunidades”.

