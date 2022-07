Homem detido na Curia para cumprir pena de prisão

Um homem de 62 anos foi detido, na Curia, no concelho de Anadia, no passado dia 11 de julho, para cumprir uma pena de seis anos e seis meses.

Segundo comunicado do Comando Territorial de Aveiro da GNR, no âmbito de uma investigação que durou cerca de cincos meses, foram realizadas diligencias policiais com o objetivo de descobrir o paradeiro do homem que se encontrava em parte incerta.

A detenção surgiu na sequencia da colaboração entre a Secção de Informações e Investigação Criminal com o Núcleo de Investigação Criminal de Anadia e sobre o detido pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de seis anos e seis meses de prisão efetiva.

Na busca realizada ainda a um veiculo, a GNR apreendeu uma pistola de calibre 9 mm; cinco munições de calibre 9 mm; 507 doses de cocaína; três telemóveis; dois gorros (passa-montanhas); um par de luvas; uma mochila; um alicate; chave de fendas; 120 euros em numerário; chapas de matricula falsas e um veículo.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Coimbra, para cumprimento da pena.