Iraque vai preparar ciclos olímpicos em Anadia

O Comité Olímpico Nacional do Iraque escolheu o Município de Anadia para realizar os estágios de preparação dos seus atletas e equipas para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris (França), e de 2028, em Los Angeles (Estados Unidos da América).

Segundo avança o município anadiense, a Carta de Intenções foi assinada na segunda-feira, dia 18 de julho, no edifício dos Paços do Concelho de Anadia, na presença da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, e do presidente do Comité Olímpico Nacional do Iraque, Raad Hammoodi Salman. O documento firmado tem como intuito definir as principais linhas orientadoras no relacionamento entre as duas entidades.

Segundo o documento, o Comité Olímpico iraquiano definiu o Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia, como um dos seus locais prioritários para a realização de estágios e treinos, dos seus atletas e equipas de alto rendimento, incentivando e apoiando a criação de programas específicos com as suas Federações.

Por sua vez, o Município de Anadia assume como Federações residentes do CAR, as Federações desportivas do Iraque, estabelecendo com elas, as mesmas regras de funcionamento (preços e prioridade) que tem com Federações residentes portuguesas.

Ainda de acordo com o documento assinado, as duas entidades, parceiras, trabalharão em conjunto na criação de ações de formação técnica, nas diversas modalidades desportivas, envolvendo de forma ativa as Federações desportivas portuguesas e iraquianas.

O presidente do Comité Olímpico iraquiano, Raad Hammoodi Salman, espera que destas sinergias resultem “bons resultados” para as duas partes, considerando que “Anadia reúne as condições ideais para a preparação dos próximos ciclos olímpicos das equipas iraquianas”. Na ocasião, seixou ainda um agradecimento ao Município pela abertura e disponibilidade demonstrados para que se pudesse concretizar esta parceria.