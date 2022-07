“Mareato”: Ílhavo lança festival de música, desporto e ciência

A pensar na juventude, o Município de Ílhavo promove o Festival Mareato, de 23 a 31 de julho, que traz música, desporto, arte e ciência a vários locais: Costa Nova, Praia da Barra, Jardim Oudinot e Caminho do Praião.

Ao longo de uma semana, e sempre com entrada gratuita, o Mareato oferece concertos inéditos, sessões de cinema ao ar livre, conversas e workshops sobre temas que importam aos mais jovens, desportos náuticos e oportunidades únicas, como observar as aves no seu habitat e as estrelas numa noite de verão.

Na música, Los Luchos abrem o cartaz dia 23 de julho, no Navio-Museu Santo André, seguindo-se os Whitenoise feat Charles Lazer (24 de julho) e Vaskid (25 de julho).

O Cais Criativo da Costa Nova (na foto) será o palco dos concertos com os La Palisse (28 de julho), Perpétua (29 de julho) e Cláudia Pascoal (30 de julho).

A fechar, no dia 31 de julho, a música será ao ar livre, no relvado da Costa Nova, e os convidados são The Black Mamba.

Integrada no Mareato está a 7.ª Corrida Popular da Costa Nova, no sábado, dia 23, e a XIII Travessia da Ria a Nado/VIII Aquatlo, no domingo, dia 24.

O Cinema no Farol terá “Mundo Jurássico: Domínio”, no dia 26, e “Mínimos 2”, no dia seguinte, no Largo do Farol, na praia da Barra.

Todos os programas noturnos têm início às 22h, com exceção da observação das estrelas, agendada para o dia 28, às 22h30, no Parque de Merendas da Ria Norte da Gafanha do Carmo.

Os bilhetes gratuitos (limitado a 4 bilhetes por pessoa) para os concertos podem ser levantados na Casa Cultura Ílhavo, Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré, Museu Marítimo de Ílhavo e Navio-Museu Santo André.

O Mareato é uma organização da Câmara Municipal de Ílhavo e conta com a parceria de associações e entidades (Associação de Basquetebol de Aveiro, Associação de Surf de Aveiro, Associação para o Planeamento da Família, Biosphere, Bombeiros Voluntários de Ílhavo, Clube Natureza e Aventura de Ílhavo, Clube de Vela da Costa Nova, Conselho Nacional de Juventude, Docapesca, Grupo de Boardgames de Aveiro, Fulldance Studio, Travelsinworderwold, ResgateÍlhavo e Ria Garden).