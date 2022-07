Marmostra exibe 62 curtas-metragens no areal da Praia da Tocha

Marmostra promove o conhecimento do Mar e suscitar a reflexão sobre questões da relação com as comunidades costeiras.

Começaram no último sábado, dia 16 de julho, a ser exibidas as 62 curtas-metragens selecionadas, entre as 2.400 inscritas, oriundas de 113 países, no âmbito da 5.ª edição da Marmostra, que decorre até ao próximo dia 22, na Praia da Tocha.

Organizado pela Associação de Moradores da Praia da Tocha, com o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha, o evento assume em 2022 a característica de festival internacional de cinema, dado o elevado número e qualidades das obras apresentadas. A concurso estão quatro áreas temáticas, designadamente mar, ambiente, tradições, biografia.

Ao intervir na sessão de abertura, realizada no CIAX – Centro Interpretativo de Arte Xávega, a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, destacou a importância destas parcerias, “não só pelas dinâmicas culturais que elas geram, mas também porque alargam o âmbito da Marmostra, mobilizando outros parceiros verdadeiramente alinhados com os objetivos que presidem à organização do evento”.

As sessões diárias do Marmostra vão decorrer a partir das 21h30, no areal junto à Biblioteca de Praia, ou no CIAX, caso as condições meteorológicas impossibilitem a sua apresentação ao ar livre.

Este ano, a Marmostra conta com extensões em Buarcos (Figueira da Foz), nos dias 23 e 24 de julho, e outra em Canelas (Estarreja), dias 2 e 3 de setembro.