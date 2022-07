Nova edição da campanha “Compre em Águeda”

A Câmara de Águeda vai apostar de novo na realização da Campanha “Compre em Águeda”, como forma de dinamizar e promover o comércio local, investindo 30 mil euros, que serão traduzidos em vales para serem descontados em compras nos estabelecimentos aderentes.

A campanha, que já vai na terceira edição, decorrerá entre dia 1 de setembro e 30 de novembro (data limite para gastar os vales), destinando-se aos estabelecimentos do comércio local do concelho de Águeda.

“As campanhas que realizámos nos últimos dois anos evidenciam não só a pertinência como a importância e o impacto que esta medida tem no estímulo ao comércio do nosso concelho, sendo um sério contributo para a retoma deste setor e para a sustentabilidade económica do nosso território”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, anunciando a continuidade desta medida este ano.

Nas compras efetuadas nos estabelecimentos aderentes durante o mês de setembro, o cliente terá direito a cupões de participação consoante o valor das suas compras, que, depois de devidamente preenchidos, terão de ser colocados na tômbola que estará disponibilizada no Posto de Turismo de Águeda até ao dia 3 de outubro. O sorteio realizar-se-á nesse mesmo dia e local, pelas 18 horas.

Serão atribuídos 250 prémios (50 de 200 euros e 200 de 100 euros), no valor total de 30 mil euros, distribuídos em vales de compras.