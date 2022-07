Operação “Teia Dourada” com buscas em três concelhos da Bairrada

Oliveira do Bairro

A PSP deteve, este domingo, sete pessoas, no âmbito de uma rede de crimes relacionados com roubo e furto em residências e roubo de armas de fogo, nos distritos de Aveiro, Coimbra e Porto, e onde se incluem três concelhos da Bairrada: Águeda, Oliveira do Bairro e Vagos.

A operação “Teia Dourada”, ainda em curso, envolve cerca de 400 polícias, que estão a realizar buscas nestes três distritos. Em causa, estão sete homens, com idades entre 25 e 45 anos, por alegados crimes de roubo e recetação. Foram também identificadas e constituídas arguidas outras oito pessoas, por crimes de posse de arma proibida e recetação.

Os alvos da rede de assaltantes investigada a partir de Aveiro eram sobretudo residências de idosos. A PSP apreendeu centenas de bens e 180 mil euros.

O inquérito, aberto há cinco meses e dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Aveiro, levou à execução de 37 mandados de busca e apreensão e sete de detenção, em Aveiro, Águeda, Lousã, Sever do Vouga, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Vagos, Murtosa, Porto e Matosinhos.

Nas buscas, a PSP conseguiu apreender e recuperar centenas de objetos furtados, nomeadamente 28 armas (das quais 12 armas de fogo), centenas de cartuchos e munições, sete automóveis, largas dezenas de peças em ouro, mais de 160 mil euros, cerca de 300 gramas de haxixe e liamba, dezenas de ferramentas elétricas e de construção civil, maquinaria agrícola, eletrodomésticos, dispositivos eletrónicos e bens alimentares, entre outros.

A rede assaltava residências num raio de cerca de 50 quilómetros a partir de Aveiro. Alguns dos idosos assaltados foram agredidos.

Os detidos são presentes ao DIAP de Aveiro nesta segunda-feira.