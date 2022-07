Pastelaria de Oliveira do Bairro assaltada esta madrugada (com vídeo)

Oliveira do Bairro

Um trio de homens encapuzados assaltou, esta madrugada, a pastelaria Boca Doce, no centro da cidade de Oliveira do Bairro. O assalto ocorreu entre as 1h30 e 1h45.

Depois de deixarem a porta da entrada (em vidro) em estilhaços, um dos assaltantes ficou à porta, enquanto os outros dois se dirigiram às duas máquinas de tabaco, tendo conseguido levar, de uma, tabaco e dinheiro. De acordo com o gerente Paulo Santos, “o valor não está ainda apurado, pois a gestão das máquinas não é feita por nós”.

O assalto não terá durado mais do que cinco minutos, refere Paulo Santos, à frente deste estabelecimento há nove anos, sendo este o primeiro caso a reportar.

A pastelaria em causa está localizada na Rua Cândido dos Reis, em pleno centro da cidade de Oliveira do Bairro.

Veja o vídeo aqui