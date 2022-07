Plenário da Rede Social de Anadia faz balanço positivo do projeto “Anadia Maior”

O Conselho Local de Ação Social de Anadia (CLASA) reuniu em plenário no passado dia 19 de julho, no auditório do Museu do Vinho Bairrada. Para além da aprovação da ata relativa ao plenário do CLASA de abril de 2022, os parceiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório de Execução Anual do projeto “Anadia Maior” – CLDS 4G, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Anadia.

O Coordenador do projeto, José Duarte, deu a conhecer aos presentes, em traços muito gerais, o trabalho realizado neste segundo ano de execução do projeto, entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho.

O projeto está dividido em cinco eixos de ação, designadamente “Espaços Seniores”, “Ação de Promoção do Voluntariado”, “Centro Anadia Maior”, “Histórias com Estória” e “Roteiros Anadienses”. Em todos eles, as metas inicialmente delineadas foram, praticamente todas alcançadas. O projeto conta com 168 participantes inscritos.

Os “Espaços Seniores” estão distribuídos por Anadia, Amoreira da Gândara, Avelãs de Cima, Vila Nova de Monsarros e Vilarinho do Bairro.

Neste último ano foram realizadas 264 sessões, tendo sido desenvolvida uma variedade de atividades. As “Ações de Promoção do Voluntariado” contaram com o envolvimento de 10 Instituições de solidariedade social. O “Centro Anadia Maior” levou a efeito 20 sessões de sensibilização, tendo ainda dado a conhecer uma exposição por mês.

O Centro recebeu a visita de 1252 pessoas. O “Histórias com Estória” publicou seis revistas. O eixo “Roteiros Anadienses” realizou 41 roteiros pelo concelho, onde participaram 159 pessoas.

José Duarte considerou que “o projeto tem feito a diferença nestes últimos tempos”, sublinhando o facto de terem recebido “um feedback muito positivo, por parte dos participantes, contribuindo assim de forma muito positiva para o bem-estar das pessoas”.