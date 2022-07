Rotary de Oliveira do Bairro entrega prémios do 2.º Concurso Jovem Artista

Os “jovens artistas” vencedores do concurso, lançado pelo segundo ano consecutivo, pelo Rotary Club de Oliveira do Bairro, receberam os respetivos prémios no dia 28 de junho. Do 1.º ao 3.º prémios de cada categoria, os jovens foram sendo chamados ao palco do Quartel das Artes, recebendo o galardão das mãos do representante da Fundação Rotária Portuguesa, José Rolim, da vereadora da Educação e da Cultura da CMOB, Lília Ana Águas, e do presidente do Rotary Club de Oliveira do Bairro, Alexandre Bastos.

Com cinco categorias a concurso, foram 15 os premiados (houve também uma menção honrosa), que se mostraram felizes pela distinção, perante os familiares, amigos e representantes do júri.

Recorde-se que esta é a 2.ª edição do concurso Jovem Artista “Viver a Bairrada”, que o Rotary promove com o objetivo de desenvolver a criatividade dos jovens e incutir-lhes o gosto pelas artes e pela cultura.

Premiados

Música

1.º Prémio – Gonçalo Martins

2.º Prémio – Sara Nogueira

3.º Prémio – David Oliveira

Menção Honrosa – Elói Oliveira

Artes Plásticas

1.º Prémio – Miguel Machado

2.º Prémio – Ricardo Oliveira

3.º Prémio – Guilherme Gaspar

Fotografia, Vídeo e Multimédia

1.º Prémio – Ricardo Vieira

2.º Prémio – Valeria Salas

3.º Prémio – Hanifa El Khatib

Literatura

1.º Prémio – Maria do Mar Magalhães

2.º Prémio – David Silva

3.º Prémio – Gabriel Nunes

Ciência e Tecnologia

1.º Prémio – Carolina e Adriana

2.º Prémio – Mariana Oliveira

3.º Prémio – Filipe Barata

Organização, parceiros e patrocinadores: