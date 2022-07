Rui Eduardo Borges é o novo treinador do Anadia FC Futebol SAD

Está escolhido o sucessor de Alexandre Ribeiro no Anadia. Rui Eduardo Borges é o nome que se segue, ele que na época passada orientou o Sporting de Espinho nas primeiras jornadas do Campeonato de Portugal, sendo substituído por Pedro Barroso. O seu trajeto tem sido na formação e o Anadia será o quarto clube onde treina uma equipa sénior.

Rui Eduardo Borges é o treinador escolhido para orientar o Anadia FC Futebol SAD na próxima temporada na Liga 3. O técnico sucede a Alexandre Ribeiro, que deixou o clube para assumir o comando do Sagrada Esperança de Angola. Na última temporada, Rui Borges orientou o Sporting Espinho em oito jogos, tendo apenas somado duas vitórias. No currículo conta ainda com passagens por Maia, Inter Milheirós, Alfenense, Perafita, Boavista, Leça, Sanjoanense e Leixões (tudo na formação), Vitória Sernache e Mirandela, ambos no Campeonato de Portugal.

O treinador, de 35 anos, natural da Maia, terá como principal objetivo no Anadia FC Futebol SAD repetir a permanência na Liga 3.

Entretanto, o plantel vai ganhando corpo e o último reforço é o avançado Zé Postiga (ex-Merelinense), irmão do antigo internacional português Hélder Postiga.