Unidade Móvel de Atendimento de Anadia comemora 4.º aniversário

A Unidade Móvel de Atendimento de Anadia (UMAA) comemorou, no passado dia 5 de julho, quatro anos de existência. Para assinalar a efeméride, a Unidade Móvel ofereceu livros e sacos de pano aos seus utilizadores.

A UMAA presta apoios à população, nomeadamente o eBalcão, rastreios diversos e aconselhamento farmacológico, através das parcerias estabelecidas com várias entidades do concelho. Mais recentemente, conta com um novo serviço de saúde à comunidade anadiense, na área da nutrição, com o apoio do Centro Saúde de Anadia.

A Biblioteca Municipal é outro dos serviços a que as pessoas podem recorrer para a emissão do Cartão de Utilizador, a requisição, a devolução e a reserva de livros, DVD´s, CD’s, e revistas da biblioteca, bem como requisitar serviços de água e saneamento, assim como subscrever os cartões Anadia Sénior e Anadia Jovem, e obter informações de caráter diverso.

Recorde-se ainda que, com o propósito de responder melhor às necessidades da comunidade, a UMAA tem vindo a ajustar os percursos que efetua semanalmente.

Na 1.ª e 3.ª semanas de cada mês, a Unidade Móvel tem os seguintes percursos: quarta-feira – Poutena, Quinta do Perdigão, Samel, Banhos, Levira e Couvelha; quinta-feira – Moita, Vale da Mó, Escoural, Saidinho e Fontemanha.

Na 2.ª e 4.ª semanas as rotas são as seguintes: segunda-feira – Fogueira, Ancas, Avelãs de Cima, Boialvo e Canelas; quarta-feira – Óis do Bairro, Alpalhão, Tamengos e Horta.

Este serviço itinerante, da Câmara Municipal de Anadia, entrou em funcionamento em julho de 2018, percorrendo as 10 freguesias do concelho, prestando diversos serviços públicos às populações mais isoladas e de menor mobilidade.