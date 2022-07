Vinibairrada contra taxas para o vinho idênticas ao tabaco

Carlos Campolargo, reconduzido no dia 19 de julho na presidência da Vinibairrada, está preocupado com as “ameaças” que o setor atravessa, desde logo “as de ordem natural, mas também as de ordem administrativa”.

Em declarações à Agência Lusa, o produtor bairradino alude às dificuldades que os produtores vão sentindo devido “às incertezas atmosféricas”, estando “sujeitos a intempéries ou doenças criptogâmicas”. Outras dificuldades sentem-se “na subida generalizada dos preços daquilo que denominamos como secos: garrafas, rolhas, caixas. Tudo aumenta muito depressa e significativamente de preço”, acrescenta Carlos Campolargo, presidente da direção da Associação Vinibairrada desde 2013.

Outras ameaças, recentemente postas em discussão pública, têm que ver com “as normas que a Direcção-Geral de Saúde pretende implementar, em termos de rotulagem, ao quererem identificar o vinho como o tabaco, como se este apresentasse o mesmo tipo de problemas para a saúde humana. Refiro-me a taxar gravemente o vinho, tal como hoje acontece com o tabaco”, concretiza.

Para mostrar o seu descontentamento perante estas “ameaças administrativas”, a associação “aprovou uma moção, que já foi colocada em plataforma digital”.



Notícia completa na edição impressa ou digital