VINIBAIRRADA elege novos corpos sociais

Carlos Campolargo (Manuel S. Campolargo, Herdeiros) é o novo presidente da direção da VINIBAIRRADA. Foi durante a última Assembleia-geral da VINIBAIRRADA, que decorreu no passado dia 19 de julho, na Malaposta, que foram provados, por unanimidade, os relatórios de atividades e contas relativos aos anos de 2019, 2020 e 2021 e eleitos os novos corpos sociais.

Criada em setembro de 1985 com o objetivo de agrupar todos os vitivinicultores da, então, Região Demarcada da Bairrada que se dedicassem à produção de vinho com aquela D.O., a VINIBAIRRADA não excluía qualquer das diferentes categorias de operadores, desde as cooperativas até aos então denominados produtores-engarrafadores.

Contudo, em fevereiro, os Estatutos passaram a prever a representação, exclusivamente, de vitivinicultores-engarrafadores (produtores de vinho feito obrigatoriamente apenas de uvas próprias e vendido com marca própria), ainda que na já longa vida da associação, esta tenha sido sempre a categoria maioritária entre os associados. Atualmente, a VINIBAIRRADA conta entre os seus associados vitivinicultores-engarrafadores da região da Bairrada e da sub-região Terras de Sicó, unidos pela defesa do seu estatuto e de ambas as regiões vitivinícolas.

Integram ainda os órgãos sociais: vice-presidente, Mário Sérgio Nuno, Quinta das Bageiras; Secretário, Francisco Batel, Quinta dos Abibes; Tesoureiro, Ricardo Furtado, Quinta da Pedreira; Vogal, Gonçalo Moura da Costa, Two Friends (Terras de Sicó). A Assembleia Geral tem como presidente António Selas, Quinta do Bago; vice-presidente, Alberto Almeida, Vinha das Penicas (Terras de Sicó) e Secretário, Pedro Andrade, PGA. Para o Conselho Fiscal foi eleito como presidente, João Póvoa, Kompassus; Vogais, João Perry Vidal, Quinta Foz de Arouce e Jorge Neves, Herdeiros de Célia Neves.