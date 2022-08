Alargamento da ZI de Vila Verde prossegue a bom ritmo

Projeto prevê a construção de 41 parcelas para a instalação de empresas, com configurações e áreas distintas.

Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro já avançou com os trabalhos de limpeza e terraplanagem dos terrenos que constituem a área da Expansão Norte da Zona Industrial (ZI) de Vila Verde, que prevê a criação de 41 parcelas para a instalação de empresas, num investimento de cerca de 2,7 milhões de euros (IVA incluído).

Este projeto conta com financiamento de fundos europeus, no valor de cerca de 1,8 milhões de euros, no âmbito de uma candidatura apresentada pela autarquia oliveirense ao Programa Operacional Regional Centro 2020.

Segundo Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “a zona de expansão da ZI de Vila Verde vai-se tornar num espaço atrativo e dotado de infraestruturas capazes de garantir o acolhimento e fixação imediata de novas atividades económicas, podendo inclusivamente potenciar a relocalização de unidades empresariais instaladas noutras zonas do concelho, nomeadamente em alguns aglomerados urbanos, que se encontrem física e funcionalmente desenquadradas com a sua envolvente”.

