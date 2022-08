Anadia: Termas acolhem “Rota das Cigarras” este fim de semana

Projeto convida a usufruir do espaço público e a viver experiências marcantes em locais únicos, aproximando as comunidades locais e atraindo visitantes que procuram uma oferta turística e cultural diferenciadora.

O concelho de Anadia recebe, este fim de semana, a “Rota das Cigarras – Histórias e Contos”. Este projeto de narração oral vai realizar-se no Parque das Termas da Curia, hoje, dia 5, a partir das 17h, e nas Termas de Vale da Mó, amanhã, dia 6, igualmente às 17h. A entrada é gratuita.

Os contadores de histórias António Fontinha, Cristina Taquelim e Luís Carmelo, protagonistas das duas sessões, prometem “transformar a luz em conto”, tal como, citando o escritor Eugénio de Andrade, “as cigarras transformam a luz em canto”.

O projeto “Rota das Cigarras” foi criado pela cooperativa cultural Chão Nosso, crl. e pela Ouvir e Contar – Associação de Contadores de Histórias com o intuito de criar dinâmicas artísticas nos territórios a partir da memória e da narração, apoiando a salvaguarda de patrimónios humanos e imateriais.

Esta iniciativa, que conta com o apoio financeiro da União Europeia – aproximadamente 100 mil euros – foi organizada pelos municípios de Anadia, Tábua e Vagos no âmbito do projeto “Cultura 3 x 4”. Promover a dinamização, a promoção e o desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios, designadamente através da sua qualificação e valorização turística, é o principal objetivo do projeto.

Além da “Rota das Cigarras”, o projeto “Cultura 3 x 4” inclui a realização do evento “Culturas do Mundo”, que se irá realizar a 20 e 21 de agosto, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.

Esta iniciativa irá permitir conhecer outras culturas, nomeadamente do Brasil, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, através da música, da gastronomia e das artes plásticas. Anadia será a “cultura anfitriã” do evento, acolhendo representantes de países com os quais tem cidades geminadas.