António Morgado conquista Volta a Portugal de Juniores

António Morgado (Bairrada) conquistou no passado domingo a 16.ª Volta a Portugal de Juniores, impondo-se também na quarta e última etapa, 103,3 km entre o Fundão e a Covilhã, com a meta a coincidir com um prémio de montanha de primeira categoria.

Sabendo que a subida de 5,6 quilómetros para a meta seria suficiente para fazer diferenças, a equipa Bairrada optou por controlar a etapa a partir do pelotão, em vez de lançar os seus corredores mais fortes para a frente da corrida. Três ciclistas aproveitaram esta forma de correr para algum protagonismo.

Numa etapa disputada a alta velocidade, a corrida foi acontecendo por eliminação, com um grupo compacto, embora já selecionado a iniciar a subida da Covilhã, até ao estádio municipal.

Na escalada para a meta sucederam-se os ataques, sobretudo dos corredores da formação Valverde Team/Ricardo Fuentes. Foi, no entanto, uma movimentação de Tiago Nunes (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) a deixar em perigo a hegemonia total da Bairrada.

Perante o poderio demonstrado por Tiago Nunes, foi o próprio camisola amarela a responder. António Morgado foi no encalço do corredor da equipa penafidelense e só o ultrapassou com a meta à vista, erguendo os braços ao cabo de 2h41m54s de etapa, dando aos bairradinos o triunfo em todas as etapas da competição. Tiago Nunes chegou com o mesmo tempo. O terceiro, a 8 segundos, foi José Bicho (Almodôvar/Formação Team SCAV).

Com o resultado desta etapa, António Morgado conquistou a Volta a Portugal de Juniores pelo segundo ano consecutivo. No pódio colocaram-se dois outros ciclistas da Bairrada, Gonçalo Tavares, a 23 segundos, e Daniel Lima, a 5m25s.

“A equipa geriu a etapa, mas parte final houve muitos ataques e eu tentei responder a todos. Estou feliz com mais esta corrida e com mais esta vitória, mas agora já penso no próximo objetivo, que é o Campeonato do Mundo. Terei ainda uma corrida pela seleção, que servirá para contruir a melhor condição para o Mundial”, anunciou António Morgado, após terminar a etapa de domingo.

António Morgado ganhou também a classificação da montanha, Daniel Lima foi o primeiro por pontos e o espanhol Pablo Lospitao (Electromercantil GR100) foi o melhor júnior de primeiro ano. Por equipas ganhou a Bairrada.