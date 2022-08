António Morgado vence Vuelta Ribera del Duero

O ciclista português António Morgado (Bairrada) venceu este domingo a Vuelta a la Ribera del Duero, prova UCI para o pelotão júnior. Esta competição, onde estão presentes as melhores equipas e ciclistas da Europa, decorreu nos dias 19, 20 e 21 de agosto, na zona de Aranda de Duero, província de Burgos.

Morgado cumpriu os 115,3 quilómetros em 2:40.06 horas, batendo ao sprint o belga Victor Hannes (ACROG), segundo, e o australiano Tyler Tomkinson (La Pomme Marseille), terceiro.

A equipa Bairrada marcou presença com seis atletas, “todos eles a passar por um momento de forma fantástico, a trabalharem em conjunto com um espírito coletivo inabalável e um objetivo bem definido… a vitória!”, revela a equipa bairradina, em comunicado enviado ao JB.

António Morgado venceu logo na primeira etapa e colocou-se como líder da corrida para todos os dias seguintes.

A vitória da geral individual e equipas foi assegurada no último dia de corrida, em que Morgado ganhou a derradeira etapa.

“A tática passava por sermos cautelosos, mas sem ser descuidados e manter os lugares cimeiros da classificação”, revela ainda a equipa, agradecendo “a todos os que acreditam em nós enquanto clube de formação de jovens promissores do ciclismo nacional”.

Além de Morgado, a Bairrada venceu por equipas, graças aos esforços de Daniel Lima, 16.º, Gonçalo Tavares, 19.º, Miguel Batista, 126.º, Francisco Cordeiro, 128.º, e Tiago Belchior, 132.º.

António Morgado, campeão nacional júnior de fundo e contrarrelógio, continua em boa forma no calendário internacional, no qual foi segundo no Troféu Centre Morbihan, na Corrida da Paz e na Gipuzkoa Klasikoa, tendo sido quarto na Volta ao Pays de Vaud.