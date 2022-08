Aprovado protocolo de cooperação entre o Município de Vagos e a Escola Profissional local

Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo de cooperação entre o Município de Vagos e a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV). Este documento irá permitir à EPADRV aproveitar o Plano de Recuperação e Resiliência para apresentar uma candidatura no sentido a implementação de um Centro Tecnológico Especializado.

Na última reunião de câmara, realizada no passado dia 4 de agosto, foi aprovada, por unanimidade, a celebração de um protocolo de cooperação entre o Município de Vagos e a EPADRV com vista a criar condições para que seja elaborada uma candidatura que permita a criação de um Centro Tecnológico Especializado naquele estabelecimento de ensino.

Este protocolo de cooperação surge na esteira da promoção da cooperação em matérias de interesse comum, tanto para o Município como para a EPADRV, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento da região, nomeadamente, no domínio da formação de jovens e adultos, na qualificação dos recursos humanos, no âmbito da formação inicial e da aprendizagem ao longo da vida, assim como potenciar a cooperação em projetos de investigação ou prestação de serviços a empresas e outras instituições.

O objetivo é criar um Centro Tecnológico Especializado, mas também, adquirir novo equipamento tecnológico por forma a permitir uma melhoria significativa da formação profissional, dotando-a de uma maior transversalidade e adaptando-a de uma forma mais efetiva às necessidades do mercado de trabalho.

Para o vereador do pelouro da Educação, Pedro Bento, “este protocolo reveste-se de óbvia importância, pois permitirá à EPADRV elaborar uma candidatura no sentido de criar uma estrutura com equipamento renovado que irá potenciar e qualificar ainda mais a sua oferta formativa, adequando-a às necessidades do mercado de trabalho”.