Banda anadiense “The Founders” dá concerto na Praça da Juventude

A banda anadiense “The Founders” vai atuar, na Praça da Juventude, em Anadia, na próxima sexta-feira, dia 2 de setembro, a partir das 22h, no âmbito do projeto de animação, promovido pelo Município de Anadia.

“The Founders” é uma banda de covers formada, em janeiro de 2018. Um projeto de um grupo de jovens, nascido na Escola de Música do Club de Ancas, mas que cresceram, ganharam asas e tornaram-se autónomos.

Desde Deep Purple a Nirvana, de Red Hot Chili Peppers a Pink Floyd, de Xutos e Pontapés a José Cid, os “The Founders” têm um reportório para animar qualquer tipo de espetáculo.

Os jovens, com influências muitos distintas, desde Metal ao Folk, tentam unir o seu talento e diversidade musical para obterem uma boa performance em palco.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que preenche com música as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão.