Biblioteca de Anadia palco de mais uma sessão de “Astronomia no verão”

A Biblioteca Municipal recebe, no próximo dia 26 agosto, pelas 22h, uma sessão de “Astronomia no Verão”, dinamizada pela Associação de Física da Universidade de Aveiro e integrada no projeto “Ciência Viva”, com o apoio do Município de Anadia.

A sessão será realizada no exterior da Biblioteca Municipal e terá uma componente de observação ao telescópio e de visita guiada ao céu, em que os participantes terão a oportunidade de contemplar os planetas do sistema solar, com a orientação do astrónomo José Matos. Está ainda prevista uma palestra no interior da biblioteca.

A participação é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória, até ao dia 24 de agosto. A sessão é dirigida a crianças, a partir dos 6 anos de idade, e jovens.