Curia recebe Festa do Leitão e do Espumante com muita animação cultural e ciclismo pelo meio

Estância termal vai estar em festa a 12, 13 e 14 de agosto, com mais uma edição da Festa do Leitão e do Espumante, a que se soma o 10.º Circuito da Curia em ciclismo.

Depois de dois anos de ausência devido à pandemia de Covid-19, está de regresso à Curia, de 12 a 14 de agosto, mais uma edição da Festa do Leitão e do Espumante, que terá de novo organização a cargo da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro e o apoio da Câmara Municipal de Anadia.

Paralelamente, a Festa do Leitão e do Espumante integra mais duas iniciativas de índole desportiva, uma prova de cicloturismo e o 10.º Circuito da Curia em ciclismo, sem esquecer a vertente cultural, praticamente cem por cento da Bairrada.

O evento, que já é uma tradição na estância termal, terá o seu epicentro, uma vez mais, no Parque de Merendas, localizado junto à Estação da CP e à sede da Associação Rota da Bairrada.

O ex-líbris e o ciclismo

Para além da gastronomia, a Festa do Leitão e do Espumante tem a componente da animação. Os visitantes podem contar no dia 12, às 21h30, com a atuação do grupo The Yankees, que tocam em “casa”, pois a estrutura da banda é de Tamengos. No dia seguinte, sábado, sobe ao palco, às 22h, o artista Gonçalo Tavares, sobrinho de José Cid. No último dia, domingo, às 18h30, atua Quim Barreiros e, às 21h30, os Meninos da Sacristia.

Como ficou explícito, o leitão, o espumante, outros tipos de gastronomia e a animação musical não são apenas as atrações desta Festa do Leitão e do Espumante, pois haverá dois eventos paralelos. E ambos estão ligados às duas rodas.

Na manhã de sábado, dia 13, com início às 9h, realiza-se o Cicloturismo, num percurso que começa no Parque de Merendas, passando pela Curia, Mingoa, Óis do Bairro, Horta, Mata, Capela Sr. dos Aflitos, Tamengos, Aguim, Lagoa do Olho, onde será servido um aperitivo, regressando ao Parque de Merendas onde será servido o almoço.

Mas o grande dia, no que diz respeito ao ciclismo, está aguardado para o último dia das festas.

O famoso Circuito da Curia, que vai já na sua 10.ª edição, integra este ano o Troféu Inter-regional de Esperanças, destinado aos escalões de Juniores e Sub-23 e que terá uma extensão de 90 quilómetros.

Serão seis voltas de 15km ao circuito, com partida às 15h. A exemplo do que aconteceu há dois anos, a prova passa por mais uma freguesia, Vilarinho do Bairro, e mais dois concelhos, Cantanhede e Mealhada.

Estarão presentes mais de 100 ciclistas em representação de 15 equipas. A concentração é no Posto de Turismo e a partida e chegada está situada na Av. Plátanos, na Curia.

