Emigrante da Mealhada encontrado morto em Murtede

Um homem de 58 anos que estava desaparecido desde as 18:00 de ontem, dia 28 de agosto, no concelho da Mealhada, foi encontrado já sem vida, numa vinha, junto à estrada que liga Murtede a Enxofães, no concelho de Cantanhede, após um despiste de motociclo de conduzia, confirmou ao Notícias de Coimbra o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, José Oliveira.

A vítima, emigrante em França mas com residência na Mealhada, foi encontrada pela irmã, que de acordo com aquele jornal, já andava à sua procura desde as 18h de ontem.

O alerta para os socorristas foi dado às 11h23 e foram mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Cantanhede e a GNR.