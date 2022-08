Festa de Calvão vai ser “momento importante de reencontro”

O regresso da Festa de Calvão, cuja realização foi interrompida pela pandemia, está a ser aguardado com elevada expectativa. “É uma festa com muita importância e acredito que este ano vai ser mesmo uma grande festa. Nota-se que as pessoas estão com muitas saudades e vontade de voltar a festejar, de se voltarem a encontrar e divertir-se”, afirma o presidente da Junta de Freguesia, Filipe Jorge.

Este, reforça o autarca, “é o momento mais importante do ano, apenas comparável ao natal”. Os fregueses têm colaborado e participado nas várias atividades, organizadas pela Junta e Comissão de Festas, no âmbito do Verão em Calvão, que arrancou em meados de agosto.

A Festa em honra de Nossa Senhora do Rosário, de 15 a 19 de agosto, será o momento alto, “o momento principal de encontro da comunidade de Calvão, juntando pessoas daqui, emigrantes e também pessoas de fora que nos visitam”, realça Filipe Jorge.

A Festa é organizada pela Comissão de Festas, com o apoio logístico e financeiro da Junta de Freguesia. “A nossa ideia é, em conjunto, envolver todas as associações de Calvão neste momento festivo. Em vez de trabalhar cada um por si, para angariar fundos para a sua associação, trabalham todos em conjunto. É uma forma de, por um lado, diminuir as despesas e, por outro, de rentabilizar a receita”, refere o presidente da Junta, Filipe Jorge, que acredita que, trabalhando para o mesmo fim, “todos contribuem para «o bolo» e haverá mais dinheiro, no final, para distribuir por todos”.

Neste sentido, já estão formadas equipas de trabalho, que serão constituídas por elementos da comissão de festas e por elementos das associações interessadas em estar presentes.

