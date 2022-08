GREENMAGNUS: “Queremos mudar comportamentos, pegar no plástico e colocá-lo ao serviço da sociedade”

No dia em que assinalou o primeiro aniversário, a Greenmagnus, empresa ligada à Magnusberry (sediada na Zona Industrial de Vilarinho do Bairro) quis acima de tudo passar uma mensagem: “O plástico só é prejudicial porque as pessoas não o sabem utilizar e não o colocam para reciclar.”

Rosa Melo, CEO da Magnusberry, lado a lado com o filho Bruno, explicou que há “inúmeros produtos que são novamente injetados” e que “o plástico pode ser reciclado vezes sem conta, não perdendo propriedades”.

A Greenmagnus aproveitou a data (18 de julho) para lançar a nova loja online. Partindo do pressuposto de que “o ser humano tem comportamentos que destroem o meio ambiente, a natureza, os animais”, e que “o plástico não vai parar aos oceanos sozinho”, a Greenmagnus tem o foco em soluções de produtos sustentáveis, para permitir ter uma casa eco-friendly e preservar o meio ambiente, como sejam jardins inteligente, compostores, baldes para reciclagem, entre muitos outros, tudo feito com plástico 100 por cento reciclado.

Notícia completa na edição impressa ou digital