Mix&Move volta a pôr Oliveira do Bairro a mexer de 16 a 25 de setembro

A edição de 2022 do Mix&Move já tem programa. A iniciativa, que decorrerá de 16 a 25 de setembro, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, foi apresentada na passada terça-feira, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Destaque-se para esta edição, um programa repleto de atividades, que contará com a realização dos Municípios sem Fronteiras, Cicloturismo, Dia Europeu sem Carros, VI Caminhada Solidária Noturna, Jogos da Juventude e ainda o regresso da Festa da Juventude, que vai trazer à Praça do Município, em Oliveira do Bairro, grandes nomes da atualidade musical portuguesa.

Na sexta-feira, dia 16 de setembro, pelas 22h, sobe ao palco da Festa da Juventude o rapper Sippinpurpp, que lançou recentemente os singles “Não há impossíveis” e “NR5”, que contam já com milhares de visualizações na plataforma YouTube. O palco está também reservado para a atuação de Valas, um dos grandes sucessos recentes do hip-hop nacional. Segue-se, ainda na mesma noite, um espetáculo do Dj e produtor português Diego Miranda, com a participação espacial de MC Katorz. A animação continua com o músico CØDE e com o Dj João Dias.

No dia 17, sábado, celebra-se o Dia Europeu sem Carros com o encerramento ao trânsito da Avenida Abílio Pereira Pinto, em Oliveira do Bairro, onde vão decorrer atividades e jogos variados (Ex: minigolfe, insufláveis, experiências científicas, rastreios de saúde, escola segura, jogos didáticos, etc.), de modo a alertar os munícipes para a necessidade de serem adotadas medidas ambientais mais sustentáveis na área da mobilidade.

A Praça do Município recebe também a participação dos clubes desportivos com camadas jovens do concelho que vão dinamizar, junto da população, diversas atividades como, por exemplo, treinos de atletismo, torneios de futebol, treinos de ginástica, entre muitas outras, que prometem divertir e animar o sábado.

Ainda no sábado, vai realizar-se a VI Edição da Caminhada Solidária Noturna a favor da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

Após a caminhada solidária, por volta das 22h30, a Praça do Município recebe o projeto musical “P*ta da Loucura”, dos artistas DJ Rubim e MC Quimbé. A boa música continua, depois, com o DJ Paulo Barrocas e MC ORI-G e, ainda, com o conhecido DJ Fontes.

Municípios Sem Fronteiras de regresso

Com o Mix&Move regressam também os Municípios sem Fronteiras, onde várias equipas, formadas por elementos do concelho, disputam desafiantes e divertidos jogos. Esta atividade vai decorrer em duas sessões, a realizarem-se nos dias 23 e 24 de setembro, pelas 21h, na Praça do Município. As sessões encerram com as atuações de DJ Martinez (dia 23) e DJ M.Louiz (dia 24), às 23h.

O cartaz de atividades do Mix&Move Oliveira do Bairro contempla também, no dia 18, a realização do projeto “Brincar na Rua”, entre as 15h e as 19h, na Avenida Abílio Pereira Pinto, e, no dia 25, às 9h, do Cicloturismo, onde os participantes são convidados para um percurso de 30km pelas freguesias do concelho.

Ao longo destes dias acontecem ainda muitas outras atividades, entre elas o “Relax With Us” e “Alimentação Mix para mais Move”, ambas promovidas pela ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, assim como aulas com ginásios locais, ciclo de cinema, “Street Art”, insufláveis, programa “Ativa Idade” e vários treinos e atividades promovidas pelos clubes desportivos com camadas jovens do concelho.

Refira-se que esta iniciativa vai trazer à Praça do Município, em Oliveira do Bairro, a presença, em permanência, das tasquinhas para a venda de produtos locais.