Município de Cantanhede organiza visitas guiadas pelo património local   

O Município de Cantanhede inicia, na próxima sexta-feira, um ciclo de visitas ao património cultural e natural da região. No total, são cinco programas, um por semana, que incluem atividades e visitas dirigidas a toda a população.

A iniciativa, levada a cabo pelo serviço de Turismo do Município de Cantanhede, em articulação com outros serviços e parceiros, arranca a 19 de agosto, com uma visita guiada ao Museu da Pedra, e termina a 17 de setembro, com o Percurso do Marquês, que consiste numa visita guiada, a pé, pela cidade de Cantanhede.

A primeira visita, com início às 10h30 do dia 19 de agosto, ao Museu da Pedra, inclui a exposição “O Calor do Estio nos Fornos da Cal” e atividade em ateliê vivo.

Seguem-se visitas ao CIAX – Centro de Interpretação de Arte-Xávega, na Praia da Tocha (26 de agosto), Vila Histórica de Ançã (2 de setembro), Capela da Varziela (9 de setembro) e Percurso do Marquês (17 de setembro).

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia em formulário online disponível na página de Facebook do Município, através do número de telefone 231 410 155 ou no Posto de Turismo, Largo Conselheiro Ferreira Freire 3060-201 Cantanhede.

“Mais do que a organização de meras visitas a locais de relevo histórico e cultural, queremos reforçar e qualificar a educação e comunicação patrimoniais junto da comunidade”, explica o vice-presidente da Câmara, Pedro Cardoso. Responsável pelo pelouro da Cultura, o autarca adianta que o objetivo passa também por “converter o rico património de Cantanhede num ativo real de desenvolvimento e afirmação social e cultural, económica e turística”.

“É notório que o nosso património ainda não atingiu o reconhecimento pleno do valor que possui, por isso pretendemos, numa primeira fase, resgatá-lo do anonimato, para depois aumentar o reconhecimento, divulgação e comunicação dos bens e valores em presença às diferentes escalas”, concretiza.