Município de Vagos cria Bolsa de Imóveis

O Município de Vagos pretende adquirir terrenos, moradias e apartamentos para criar habitação municipal de arrendamento acessível.

No âmbito da implementação da Estratégia Local de Habitação, a Câmara Municipal de Vagos pretende criar uma Bolsa de Imóveis com vista a integrar o Programa 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que abrange uma tipologia variável de imóveis, designadamente terrenos, moradias e apartamentos, independentemente do seu estado de conservação.

Esses imóveis deverão estar localizados em perímetro urbano do Município de Vagos e encontrarem-se livres de quaisquer ónus ou encargos.

Neste contexto, todos os interessados em apresentar candidatura à alienação de imóveis desta natureza ao Município de Vagos, poderão fazê-lo preenchendo o Formulário de Candidatura disponível para o efeito no sítio institucional www.cm-vagos.pt , o qual poderá ser entregue pessoalmente no edifício da Câmara Municipal de Vagos ou na sede da Junta de Freguesia onde se localiza o prédio, ou ainda ser remetido diretamente para o seguinte e-mail da Câmara Municipal de Vagos, elh@cm-vagos.pt , e, sempre que possível, acompanhado de fotografias do imóvel/localização.

Todos os esclarecimentos sobre o assunto poderão ser solicitados através do referido e-mail, ou através do contacto telefónico 967403491.