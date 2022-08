Palhaça: MOUVA diz Adeus ao Verão este domingo

Neste domingo a Praça de São Pedro, na Palhaça, acolherá a sexta e última edição de 2022 do Mercado de Objetos Usados, Víveres e Artesanato. Além das compras, vendas e trocas, haverá um mini-concerto do cantautor Moses Christopher, um piquenique no jardim, uma aula aberta de pilates, uma oficina de pulseiras e a exposição de fotografias “Encontros de Água”.

“Se não esteve nas edições anteriores, ainda vem a tempo de conhecer o nosso mercado e as nossas atividades culturais e desportivas. Se já marcou presença, apareça na mesma porque cada edição é irrepetível”. O convite é dos Amigos do MOUVA, um grupo informal de cidadãos da Palhaça e arredores que reabilitaram um mercadinho que desde 2009 procurou que a icónica Praça de São Pedro se afirmasse como “mais do que um lugar de passagem, uma sala de estar, um espaço público vivo e vivido”.

No MOUVA todas as atividades extra-mercado são gratuitas e, tirando uma ou outra oficina mais focada nas crianças, para todos os públicos. É mais uma vez o caso da edição de setembro, que se quer “relaxada, de convívio e aproveitamento dos últimos ‘raios de sol’ do verão”. Para a despedida à época estival, haverá, entre as 10 e as 17h, espalhados pela praça chapéus para proteger do sol os visitantes e vendedores que quiserem fazer um piquenique com a família, amigos e concidadãos pelas 13h15 no relvado do jardim, “até porque a praça é de todos que se apropriarem dela”. Também haverá uma zona de lazer, com jogos tradicionais (matraquilhos, petanca, corda, andas, etc.) à disposição de quem destes quiser tirar proveito.

Quanto ao programa oficial, arranca com uma aula aberta de pilates no jardim oferecida pelo fisioterapeuta palhacense Joel Geraldo (10h15) e com a exposição coletiva de fotografia “Encontros de Água” em torno das paisagens de Aveiro e arredores, de Sérgio Carvalho e Jonnathan Julião, que se estenderá até ao encerramento das cerimónias no interior do Coreto (10-17h). Esta exposição foi pensada nos rios e laguna de Aveiro, vivenciando alguns costumes da zona de Aveiro através das pessoas, que ainda hoje laboram e/ou recriam cenas históricas.

Ainda de manhã, pelas 11h45, Noa Castro ensinará aos interessados por manualidades a fazer pulseiras de missangas sem quaisquer custos para os aprendizes. Já à tarde, após um descontraído piquenique comunitário “para o qual estão todos convidados a aparecer com um pequeno farnel”, as festas terminam com um mini-concerto a voz e guitarra do cantautor luso-americano Moses Christopher, que vem de Ílhavo para contagiar os presentes com rock, reggae, pop e jazz e dizer “adeus ao verão” e ao MOUVA deste ano com boas vibrações no ar.