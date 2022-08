Peregrinação de Ancas ao Santuário de Vagos vai ser retomada

A saída a pé da Igreja de Ancas está marcada para as 14h da próxima sexta-feira, dia 26 de agosto.

É uma tradição que será retomada e realizada tal e qual como antes da pandemia.

A saída a pé da Igreja de Ancas está marcada para as 14h do próximo dia 26, última sexta-feira do mês de agosto, como manda a tradição centenária.

A pé, os romeiros e o juiz da Igreja fazem o percurso, rezando e cantando, acompanhando o tabuleiro com as lanternas e a Cruz paroquial que vão tapados com toalhas de linho bordadas.

Na Palhaça, acontecerá a merecida pausa para se refrescarem, descansarem e ganharem forças para a etapa final até Vagos, onde serão recebidos pelo pároco de Vagos, que acolherá os peregrinos e em procissão os acompanhará até à Igreja de Vagos para ali rezarem o terço.

A pernoita será em Vagos e o regresso no dia seguinte, depois de se cumprirem as promessas e ouvir a missa no Santuário.

O percurso é feito novamente a pé e termina no parque da Lagoa do Paul, em Ancas, para almoço e confraternização.

A peregrinação termina com o regresso à Igreja de Ancas, onde serão recebidos pelo padre João Carvalho.

