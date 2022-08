Todos os objetivos foram alcançados na melhoredição de sempre da Expofacic

No day after ao encerramento da 30.ª edição da Expofacic, a Comissão Organizadora e a Câmara Municipal de Cantanhede reuniu os parceiros, patrocinadores e comunicação social num jantar para fazer o respetivo balanço, que excedeu todas as expetativas, pois a fasquia prevista dos 400 mil visitantes durante os 11 dias de festa foi ultrapassada, sendo que a última noite, com o concerto dos Xutos & Pontapés, ultrapassou a barreira das 50 mil pessoas.

Idalécio Oliveira, presidente do Conselho de Administração da INOVA, agradeceu o apoio das marcas e empresas, que na sua opinião “foram uma mais-valia”, e do relevante papel da comunicação social. “A Comissão Organizadora voltou a contar com uma equipa fantástica, de grande espírito coletivo.

Planeámos esta feira em tempo recorde e foi a melhor edição de sempre. Todos os objetivos foram alcançados, todos os dias foram batidos os recordes de visitantes, ontem (domingo) foi impressionante”, destacando a melhoria qualitativa e quantitativa do certame.

