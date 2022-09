150 seniores preparam 13 dias de festa no Município de Ílhavo

De 12 a 24 de setembro, o Município de Ílhavo promove o Festival Cabelos Brancos, uma iniciativa em que 150 seniores são os realizadores e os protagonistas de 40 iniciativas – coros musicais, performances, criação de cenografia, entre outras iniciativas -, que decorrem em cinco espaços criativos, sedeados em várias freguesias.

Sob o mote “Identidade”, o Festival Cabelos Brancos irá fomentar o cruzamento intergeracional, a educação ambiental e a inovação tecnológica.

Ao longo de 13 dias, a missão é envolver as IPSS, mobilizar a comunidade sénior, estimulando a sua capacidade criativa e aumentando o seu sentimento de pertença à comunidade.

A abertura do Festival Cabelos Brancos está agendada para dia 12 de setembro, segunda-feira, às 19h, no Centro de Recursos Mãe do Redentor, na Colónia Agrícola, em Ílhavo, com a Tertúlia “As Práticas Artísticas na Pessoa Idosa”, que contará com a participação de personalidades de diversas áreas artísticas. De seguida, assistir-se-á à antestreia da curta-metragem “Luísa e João”, do realizador Henrique Vilão, vencedor do Concurso de Curtas-Metragens do Laboratório do Envelhecimento de Ílhavo.

De 16 a 18 de setembro, o centro nevrálgico do Festival Cabelos Brancos é o Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo.

No dia 16 de setembro, sexta-feira, às 10h, realizar-se-á a Oficina “Mudam-se os Tempos, mudam-se as Histórias!”, acerca de mitos e crenças sobre a fauna local. Às 15h, atua o Coro da Fundação Manuel António da Mota, numa prova de que a música, pela sua universalidade, tem tido um enorme sucesso na integração do indivíduo na sociedade através da importância que a prática artística tem na descoberta de novas linguagens.

No dia 17 de setembro, sábado, continuam os “Cabelos Brancos no Jardim” e, às 10h, o Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo dinamizará uma oficina que ensinará os passos típicos do folclore. Às 15h30, sobe ao palco o Coro da Memória, para um concerto memorável de mais de 70 vozes e músicos da comunidade de Ílhavo, sob a orientação do maestro Luís Carvalho, unidos pela melodia e pelo canto a uma só voz. Às 21h30, é a vez de assistir ao Concerto de Herman José, com a Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música Nova), que revisitará êxitos como a “Canção do Beijinho”, “Serafim Saudade” e “Vamos Lá Cambada”. O serão prossegue com a DJ Maria Vai Com Todas e as maiores de idade, num desafio que irá cruzar melodias de várias gerações.

No dia 18 de setembro, domingo, às 15h, “Vai Dar Água – Conversas Arriscadas Sobre Envelhecer”, os oradores convidados vão ter 3 minutos e 22 segundos para falar sobre envelhecimento. Por cima dos oradores, a máquina catapulta das palavras, tem suspendido a 2,22 m um balde de água, em que, caso seja ultrapassada a marca temporal, o orador verá vertido sobre si o balde.

Às 17h, a performance comunitária “Marias”, um percurso poético orientado pelo artista Jonathan Margarido, contará com a participação de quatro mulheres mais velhas – Zita Leal, Branca Sarabando, Amélia Reis e Helena Fidalgo.

Entre 19 a 23 setembro, os dias serão reservados à descoberta pela viagem: mais de 850 idosos do Município de Ílhavo irão percorrer várias cidades de Portugal: Anadia, Batalha, Viana Castelo, Vila Praia de Âncora, Fátima e Nazaré.