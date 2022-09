Águeda é um dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo

O Município de Águeda foi eleito, esta terça-feira, em Atenas (Grécia), como um dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo, numa cerimónia onde Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal, recebeu a distinção das mãos da organização internacional do Green Destinations.

“É uma honra e um privilégio enorme estar aqui neste evento, onde temos sido distinguidos como destino de excelência, posicionando Águeda entre os melhores”, disse o Edil, acrescentando que este é um “reconhecimento pelas boas práticas de sustentabilidade que temos implementado no nosso concelho”.

As medidas que são aplicadas pelo Município, seja na área do turismo, da sustentabilidade, da qualidade, do ambiente e desenvolvimento, da cultura e desporto, são olhadas como exemplo por vários organismos internacionais e demonstra o impacto que pode ter no mundo, como o evidencia este prémio.

“Águeda tem, hoje, uma imagem internacional de relevo, uma marca de qualidade e de bem-fazer”, frisou Jorge Almeida, salientando que neste evento mundial, que acontece de forma presencial após dois anos de conferências online, Águeda foi convidada a partilhar as boas práticas no painel “Comunidades prósperas”, que vai decorrer amanhã, às 14 horas (12 horas de Portugal).

O Top 100 Destinos Sustentáveis distingue as cidades que apostam em boas práticas ambientais e que promovem o turismo, é elaborado pela Green Destinations, uma fundação sem fins lucrativos, focada no desenvolvimento e reconhecimento de destinos sustentáveis. Ao publicar esta lista anual e ao partilhar os seus destinos, a organização dá a conhecer não só as boas práticas nesta área, como quais os passos dados no sentido de tornar os destinos mais sustentáveis, responsáveis e mais atrativos do ponto de vista da experiência do visitante/turista.