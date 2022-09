Alma de Coimbra em concerto no Cineteatro Anadia

O Coro Alma de Coimbra atua no próximo sábado, dia 24, pelas 21h, no Cineteatro Anadia para umais uma noite cultural.

O Alma de Coimbra, Coro e Grupo de Guitarras, é constituído por antigos e atuais estudantes da Universidade de Coimbra, muitos deles dispersos pelo país, que encontram na música um clima propício ao cultivo dos ideais que pautaram os seus anos de vida académica.

Assente no talento e na criatividade do seu maestro, Augusto Mesquita – autor dos arranjos corais de todos os temas que executa – o Alma de Coimbra promove a divulgação, no país e além-fronteiras, dos poetas, autores e intérpretes portugueses ou de língua portuguesa.

O grupo, ao longo dos seus 16 anos de existência, mais de duas centenas de concertos, um pouco por todo o país, incluindo as Regiões Autónomas. Além-fronteiras apresentou-se, designadamente, em Macau e Hong Kong, Timor-Leste e Indonésia/Bali, Estados Unidos da América, Tunísia, Índia, Áustria, República Checa, Itália, Bélgica, Cabo Verde, Espanha, São Tomé e Príncipe, Etiópia, Polónia, Chile e Tailândia.

Neste seu percurso, o Alma de Coimbra já publicou quatro trabalhos discográficos, um deles em homenagem à Diva do Fado – Amália Rodrigues, e assume-se como um projeto ao serviço da cultura portuguesa no quadro dos valores essenciais da Lusofonia.

Os bilhetes, com um custo de 8 euros, encontram-se à venda no Cineteatro Anadia (sexta-feira, das 19h30 às 23h, e também no dia do espetáculo, a partir das 14h), em postos BOL (como CTT, Worten e FNAC) e em www.bol.pt. Os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior beneficiam de um desconto de 50%.