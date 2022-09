Anadia FC Futebol SAD goleado em Vila Verde

Apesar de jogar em inferioridade numérica desde os 33 minutos, nada fazia prever tamanha derrocada do Anadia, no reduto do Lank Vilaverdense, por 4-0, em jogo a contar para a 4.ª jornada da Liga 3 – Série A.

O Lank Vilaverdense entrou a todo o gás no jogo, dominou o primeiro quarto de hora e José Costa impediu que o marcador fosse inaugurado.

Aos 33 minutos, Diogo Silva viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, mas por paradoxo que possa parecer, o Anadia, em inferioridade numérica, foi melhor, postura que se manteve até aos 60 minutos, altura que o treinador minhoto mexeu na sua equipa. E a chave estava no banco com as entradas de João Caiado e Willian (o homem do jogo), e minutos depois de Zé Pedro. Estes três homens, no espaço de 7 minutos, contribuíram para que o nulo fosse desfeito e o Lank Vilaverdense chegasse a uma vantagem de três golos.

O Anadia perdeu-se em campo, as substituições operadas por Rui Borges ainda pioraram mais a atitude competitiva da equipa, acabando por sofrer o quarto golo no último lance da partida.

FOTO: Facebook do Anadia FC Futebol SAD