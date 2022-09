Carochas e Pão de Forma vão desfilar pelas ruas da vila em 9.º festival internacional

Conhecido por “carro do povo”, os carochas, mas também as carrinhas pão de forma, continuam a apaixonar gerações.

As ruas da vila de Sangalhos vão encher-se de cor e movimento, no próximo fim de semana.

Está aí a 9.ª edição do Festival Internacional VW – Ar da Bairrada, organizado pela Associação VW Carochas e Pão de Forma da Bairrada e as expetativas não poderiam ser mais animadoras.

A poucos dias do evento, o sangalhense Fernando Reis, que preside à associação desde a sua fundação, há duas décadas, mostra-se confiante no regresso deste encontro que, com realização bienal (a última foi em 2019) vai, no próximo sábado, dia 10 de setembro, animar a localidade.

Reencontro muito esperado

“A pandemia não deixou que a edição de 2021 acontecesse. Ainda havia muitos receios”, admite Fernando Reis, convicto de um regresso em grande, já que o encontro poderá vir a reunir cerca de 60 viaturas e perto de 150 participantes.

“As marcações são limitadas por forma a garantirmos que tudo vai correr bem, sem percalços”, diz.

Como manda a tradição o encontro terá como palco o salão da Junta de Freguesia onde a ampla zona envolvente permitirá que as belíssimas viaturas, das décadas de 50, 60 e 70, do século passado, ali permaneçam algumas horas em exposição para deleite dos amantes destes veículos que marcaram a história da indústria automóvel do século XX.

“A Junta de Freguesia tem sido, desde sempre, o nosso ponto de encontro. Um local central com uma larga avenida onde todos chegam com facilidade, para além de a autarquia ter sido sempre um dos nossos maiores apoios”, refere Fernando Reis, que sublinha: “da região são esperadas muitas viaturas, mas teremos viaturas desde Guimarães a Lisboa”, naquele que será, sobretudo, um reencontro de um vasto grupo de amigos unidos por uma mesma paixão.

