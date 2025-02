Renovado Rali da Bairrada marca arranque do Campeonato Centro de Ralis este fim de semana

A 4.ª edição do Rali da Bairrada lança oficialmente o Campeonato Centro de Ralis (CCR) e Campeonato Centro de Ralis 2RM (CCR 2RM) 2025, já amanhã e domingo, dias 1 e 2 de março. Com os principais protagonistas destas competições a responderem à chamada do Targa Clube, não vão faltar momentos de pura adrenalina nas sete classificativas que compõe a prova, centralizada em Vagos.

Prontos para a ação? Mais de 30 equipas responderam afirmativamente à questão, prometendo oferecer muita emoção ao Rali da Bairrada, que volta à estrada, após dois anos de interregno.

Agora sob a chancela desportiva do Targa Clube, a promoção da XRacing e o apoio do Município de Vagos, a 4.ª edição da prova assinala o arranque do Campeonato de Ralis Centro e do Campeonato de Ralis Centro 2 Rodas Motrizes, antecipando quem serão as “personagens principais” destas duas competições ao longo dos nove ralis que compõe os dois campeonatos.

E é, precisamente, no plano desportivo que a prova ganha maior interesse, quando, à partida, está garantida a presença de alguns nomes de créditos firmados na “família” dos ralis, não faltando, por isso, favoritos à vitória final.

Entre eles, destaque para o madeirense Miguel Caires, que estreará o Skoda Fabia RS Rally 2 (com o objetivo de preparar o Campeonato de Ralis da Madeira), mas igualmente para o vencedor da última edição da prova, o espanhol Jorge Pérez Alonso, que tudo fará para voltar a subir ao lugar mais alto do pódio, no Porsche 991 GT3 Cup. Em carro idêntico, Paulo Carvalheira também aponta para o triunfo, com muito espetáculo à mistura.

André Cabeças, no competitivo Ford Fiesta R5, será, por certo, também um dos principais intervenientes na ação e um dos mais fortes candidatos ao triunfo entre os concorrentes do Campeonato Centro de Ralis, onde o atual Campeão Start Centro, Daniel Ferreira, em Mitsubishi Lancer Evo IX, promete vender cara a derrota.

Esquecido também não pode ser o atual Campeão Nacional de Clássicos Ralis, Luís Mota, ao volante do Mitsubishi Lancer Evo V, bem como António Cruz Monteiro, num Peugeot 208 T16, ambos bem posicionados para lutarem pelas posições cimeiras do CCR, ambição com que chega também o piloto local e Campeão de Clássicos em 2023, Nuno Mateus, aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo VI.

Disputado em pisos de asfalto, ao longo de sete provas especiais, o Rali da Bairrada, percorre algumas das mais seletivas estradas do concelho da região Centro, pondo à prova as capacidades das equipas, ao longo de 64,85 km cronometrados, que integram um percurso total de 141,99 km.

As “hostilidades” começam amanhã, sábado, após a tradicional Cerimónia de Partida, marcada para as 20h15, junto ao Tribunal de Vagos. A Super Especial da Vagueira (3,1 km), percorrida por duas vezes, às 210 e 21h21, dá o mote para o arranque da competição, proporcionando um espetáculo único aos milhares de espectadores esperados na zona, junto à praia, num dos mais emblemáticos destinos balneares da região.

Mas a principal ação competitiva do rali acontecerá no domingo, com as equipas a enfrentarem um intenso desafio, ao longo de mais seis provas especiais. A tripla passagem, alternada, pelos troços de Vagos/PES (8,40 km) – às 10h45, 12h00 e 14h35 – e Vagos/ZIV (11,15 km) – às 11h25, 14h00 e 15h15 – dará a nota competitiva do dia e ajudará, certamente, a apurar os vencedores e a definir o restante escalonamento da tabela classificativa.

Entre as classificativas, os concorrentes terão oportunidade de passar pelo Parque de Assistência (Pavilhão Municipal de Vagos), onde o público poderá ver de perto as máquinas e interagir com os pilotos. O grande desfecho da prova está agendado para as 16h, novamente junto ao Tribunal de Vagos, num ambiente de festa para os amantes do automobilismo.

No entanto, as emoções do Rali da Bairrada, não se esgotam nas provas especiais e parque de partida, chegada e assistência de Vagos. O evento contemplará também um encontro de carros desportivos, superdesportivos e clássicos, que juntarão cerca de 50 de alguns dos modelos mais icónicos de prestigiadas marcas como Porsche, Lamborghini, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Chevrolet ou ainda outras como Lancia, Mitsubishi ou Subaru, cujos modelos terão a particularidade de evocar à nostalgia dos ralis.

A concentração terá lugar no domingo, a partir das 15h, junto ao Parque Fechado (Parque da Quinta do Ega) e será, certamente, também mais um dos momentos altos e inesquecíveis do Rali da Bairrada 2025.