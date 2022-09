Concluída requalificação da Rua António Lima Fragoso em Cantanhede

Estão concluídas as obras de requalificação da Rua António Lima Fragoso, a partir da rotunda da EN 234, em Cantanhede, até à chegada do núcleo urbano central da Pocariça.

Adjudicada por 274.303 euros, a renovação do piso da mais antiga estrada entre as duas antigas sedes de freguesia contemplou também a construção de um troço contíguo de ciclovia, o alargamento da via, instalação de sistema de drenagem e passagens hidráulicas, bem como a construção de muros em algumas zonas do percurso.

A empreitada foi antecedida pela renovação da rede de abastecimento de água por parte da INOVA-EM.

Trata-se de um investimento que integra o ambicioso programa de requalificação da rede viária em que a Câmara Municipal se propõe investir mais de oito milhões de euros, valor que não inclui os custos das inúmeras obras de aplicação de tapete que têm vindo a ser executadas nas freguesias em regime de administração direta.

Entretanto, com a conclusão das obras, está ao dispor da população um novo troço ciclável, aumentando para cerca de 8,5 km a Rede Ciclável Urbana de Cantanhede.