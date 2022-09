“Desafios 20-30” é o mote do 13.º Jantar Conferência JB/Município de Vagos

No próximo dia 23 de setembro, às 19h30, o Jornal da Bairrada e o Município de Vagos levam a cabo a 13.ª edição do Jantar Conferência, subordinado ao tema Desafios 20-30.

O evento terá lugar no Restaurante O Barracão e contará no painel de oradores com o empresário Marco Santos, com o Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira e com o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.

A presença do Ministro do Ambiente neste evento reveste-se de maior importância, numa altura em que Portugal e a Europa alinham estratégias para fazer face às consequências da invasão da Ucrânia por Putin, no que respeita aos desafios energéticos.

Para além do brutal aumento dos custos da energia, há outros desafios que se colocam às empresas na década 20-30, como a necessidade cada vez maior de modernização digital, ou a qualificação dos trabalhadores e desenvolvimento de novas competências.

O Jornal da Bairrada aproveitará ainda este momento para reconhecer empresas que têm sido um exemplo pela resiliência e busca incessante de novas soluções para enfrentar os problemas do presente e do futuro.