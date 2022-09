Encontro de Escolas e Troféu XCO vai juntar mais de 200 ciclistas em Grada

Os dois eventos visam dar a conhecer a Pista Sardaneta, promover a Escola de Ciclismo Sardanetas BTT, colocar a aldeia de Grada no mapa do ciclismo português.

Este sábado (dia 24), Grada (aldeia do concelho de Anadia) acolhe o 3.º Encontro de Escolas BTT e o 2.º Troféu XCO Sardanetas. Estes dois eventos, organizados pela Escola de Ciclismo Sardanetas BTT da Associação Recreativa de Grada, vão decorrer na Pista Sardaneta, reunindo mais de duas centenas de ciclistas, dos 5 aos 16 anos, oriundos de várias regiões do país.

No Encontro de Escolas BTT, os aspirantes a ciclistas vão pedalar na mesma pista que vai receber depois os cadetes inscritos no Troféu XCO. Os iniciados terão de cumprir um percurso aproximado de mil metros, e os infantis e juvenis de cerca de dois mil e 200 metros. No Troféu XCO, o percurso para cadetes femininos e masculinos aproxima-se dos três mil metros.

Os treinos vão decorrer entre as 12h e as 13h30. O Encontro de Escolas BTT inicia-se às 14h e a corrida dos cadetes às 16h45. O dia irá terminar com a cerimónia de entrega de prémios, prevista para as 18h. No local, haverá uma tenda de comes e bebes.

Segundo a organização, estes dois eventos visam dar a conhecer a Pista Sardaneta, promover a Escola de Ciclismo Sardanetas BTT, colocar a aldeia de Grada no mapa do ciclismo português (tendo em conta a forte ligação do concelho de Anadia ao ciclismo, a nível económico, cultural e sentimental) e proporcionar à população de Grada e não só um momento de espetáculo desportivo e de convívio com entrada livre.

Recorde-se que a Escola de Ciclismo Sardanetas BTT da Associação Recreativa de Grada foi criada por um grupo de amigos betetistas, começando a funcionar a 5 de janeiro de 2013. Formar futuros ciclistas nas vertentes do BTT é o principal objetivo da Escola de Ciclismo, que também ensina a andar de bicicleta.