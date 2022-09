Fafe – Anadia, Águeda – Pevidém e Sanjoanense – Marialvas para a Taça de Portugal

Não foi mau de todo o sorteio da segunda ronda da Taça de Portugal, que já conta com os clubes da Liga Portugal SABSEG 2. E nenhum clube calhou às três equipas bairradinas ainda em prova. O Anadia joga contra o Fafe, que na época passada, para o campeonato, defrontaram-se por quatro vezes. Águeda e Marialvas defrontam equipas do Campeonato de Portugal e da Liga 3.

O sorteio da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal juntou dois velhos conhecidos, Fafe e Anadia, que na época passada travaram luta feroz pela manutenção na Liga 3, onde ambos acabaram por alcançar esse objetivo.

O Anadia desloca-se então a Fafe, para medir forças com um adversário no qual não perdeu na temporada passada, com um saldo de três vitórias e um empate.

Os justiceiros, que competem com os bairradinos na Série A da Liga 3, começaram mal o campeonato, mas os jogos da Taça são diferentes. E um mês depois as duas equipas voltam a encontrar-se no mesmo local para o campeonato. As outras equipas bairradinas ainda em prova tiveram sortes diferentes. O Águeda, que milita na Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, recebe o Pevidém, adversário que participa no Campeonato de Portugal e que pretenderá regressar à Liga 3.

Já Marialvas, da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, teve azar, pois vai defrontar fora a Sanjoanense, equipa que nesta altura lidera, juntamente com mais três equipas, a Série A da Liga 3. Os jogos realizam-se dia 2 de outubro.