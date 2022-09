Fermentelos: “Vila da Música” já tem hino oficial

A Freguesia de Fermentelos já tem hino oficial, com a composição do maestro João Neves e letra de Marta Condesso. Foi entregue à freguesia numa cerimónia simbólica, no passado sábado, com a presença do presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, o presidente da Junta, Carlos Lemos, e a presidente da Assembleia de Freguesia, Sílvia Nolasco, assim como os elementos do Executivo e da Assembleia de Freguesia de Fermentelos.

“Fermentelos – Vila da Música”, que a partir de agora é o hino oficial, mereceu os agradecimentos da autarquia a todos aqueles que estiveram envolvidos na construção desta obra musical.

Foi pretensão dos autores “espelhar, em melodia, o modo de ser fermentelense, que nos une e identifica em qualquer lado do mundo. Que este hino viva na memória, no ouvido, no coração de toda a gente; que soe em palco, na nossa terra e onde quer que o levem, mas acima de tudo nas casas, nas ruas, na voz, no assobio de quem ama Fermentelos”.