Oliveira do Bairro distingue colaboradores e a dinâmica do poder local

Na sessão solene que assinalou os 19 anos da cidade de Oliveira do Bairro e quatro das cinco vilas, foram distinguidos colaboradores com 25 anos de ligação à autarquia.

Oliveira do Bairro celebrou os 19 anos de cidade e de quatro das suas cinco vilas. A sessão solene, no dia 26 de agosto, que antecedeu uma Missa por Ação de Graças, distinguiu colaboradores com 25 anos de ligação à autarquia e enalteceu a dinâmica política e social do poder local ao longo destes anos.

Aquela foi a grande tónica da mensagem do presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, apontando que há 19 anos muitos questionaram o porquê destas elevações, admitindo que “per si pouco terão influenciado o desenvolvimento das vilas e da cidade”, mas “foram, e continuam a ser, uma afirmação do nosso desenvolvimento e a nossa vontade de querermos mais e melhor”.

O autarca – que entre outros convidados tinha na plateia o seu antecessor, Mário João Oliveira, a presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, e o vice-presidente da Câmara de Ílhavo, João Semedo – recordou as suas antigas funções enquanto presidente de Junta, falando destas elevações como origem de uma “dinâmica política e social que terá influenciado o desenvolvimento das vilas e das freguesias”.

Na visão de Duarte Novo, aquelas foram e continuam a ser, “uma afirmação do nosso desenvolvimento e a nossa vontade de querermos mais e melhor.”

Para assinalar os 19 anos da cidade, o Município de Oliveira do Bairro aproveitou para atribuir votos de louvor a colaboradores com 25 anos de ligação laboral à autarquia, em vários dos seus setores, tendo sido homenageados Paulo Araújo, Daniel António Oliveira, Maria Isabel Lima, Alice Barroco Silva, Maria Leonor Almeida, Maria Lucília Azevedo e Susana Cláudia Silva.