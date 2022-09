Restaurantes da Bairrada desesperam com falta de mão de obra

Há restaurantes fechados na Bairrada por não terem colaboradores para cozinha e sala. Há projetos que querem reabrir, mas debatem-se com falta de mão de obra. Os empresários recorrem às suas famílias para conseguir manter as casas abertas. E há restaurantes que conseguem manter equipas antigas, mas já a temer a renovação de pessoal.

A região forma profissionais, mas a economia local não os fixa. Os sindicatos apontam o dedo aos empresários como causadores deste esvaziamento profissional.

Estes são alguns dos ingredientes de um menu que pode esfriar a economia da restauração, mesmo quando as escolas de formação tentam dar alguns condimentos para equilibrar o prato.

A falta de mão de obra está a ser uma verdadeira questão pandémica para os restaurantes da região. Se durante os confinamentos da Covid-19 mostraram ser resilientes e viram no take away a solução para a sustentabilidade e, em muitos casos, para resultados muito positivos em termos de expansão de negócio, o certo é que passado estes períodos, o setor está a braços com um dos maiores problemas dos últimos anos: a falta de gente para trabalhar.

Veja aqui a reportagem completa, que pode ler também na edição impressa de 22 de setembro.